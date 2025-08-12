Xoilac TV - Xem Trực Tiếp Bóng Đá hôm nay Xoilac86, Link Bóng Đá Trực Tuyến Xôi Lạc TV

502
AFC Challenge League AFC Challenge League
2
AFC Champions League 2 AFC Champions League 2
3
AFC Champions League Elite AFC Champions League Elite
1
AFF Women Championship AFF Women Championship
2
Asean Club Championship Asean Club Championship
2
AUS NSW-N U20 AUS NSW-N U20
1
Australia Brisbane Capital League 2 Australia Brisbane Capital League 2
1
Australia Capital Territory Women Australia Capital Territory Women
1
Australia FFA Cup Australia FFA Cup
3
Australia Queensland State Leagues Australia Queensland State Leagues
1
Bhutan Premier League Bhutan Premier League
1
Bolivian Copa LFPB Bolivian Copa LFPB
2
Brazil W L2 Brazil W L2
1
Brazilian Paulista Women\'s League Brazilian Paulista Women\'s League
4
CAF African Nations Championship CAF African Nations Championship
8
Calcutta Premier Division Calcutta Premier Division
4
Campeonato Brasileiro Sub-20 Campeonato Brasileiro Sub-20
2
Central American Cup Central American Cup
7
CHI Segunda División CHI Segunda División
1
Chilean Women Division 1 Chilean Women Division 1
2
Chinese Women League One Chinese Women League One
7
Chinese Women Super League Chinese Women Super League
6
Colombian Copa BetPlay DIMAYOR Colombian Copa BetPlay DIMAYOR
1
Colombian Liga Betplay Femenina Colombian Liga Betplay Femenina
2
Copa Argentina Copa Argentina
1
Copa Ecuador Copa Ecuador
2
Coppa Italia Coppa Italia
4
Cúp C1 Nam Mỹ Cúp C1 Nam Mỹ
8
Cúp Costa Rica Cúp Costa Rica
1
Cúp Đan Mạch Cúp Đan Mạch
1
Cúp Đức Cúp Đức
4
Cúp Estonian Cúp Estonian
2
Cúp Hoàng Đế Nhật Bản Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
1
Cúp Lithuanian Cúp Lithuanian
2
Cúp Nga Cúp Nga
8
Cúp Romania Cúp Romania
1
Cúp Séc Cúp Séc
5
Cúp Thụy Điển Cúp Thụy Điển
1
Czech U19 League Czech U19 League
1
DFL Supercup DFL Supercup
1
ENG U21 League 2 ENG U21 League 2
3
English Football League Cup English Football League Cup
16
ENL Cup ENL Cup
3
FFSA Premier League FFSA Premier League
6
GER JBH GER JBH
1
German Regionalliga German Regionalliga
1
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
6
Giải Trẻ Ukrainian Giải Trẻ Ukrainian
2
Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
11
Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
1
Gibraltar Premier Division Gibraltar Premier Division
1
Hạng 2 Áo Hạng 2 Áo
6
Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
2
Hạng 2 Ba Lan Hạng 2 Ba Lan
2
Hạng 2 Bồ Đào Nha Hạng 2 Bồ Đào Nha
1
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
3
Hạng 2 Bulgaria Hạng 2 Bulgaria
1
Hạng 2 Chile Hạng 2 Chile
2
Hạng 2 Colombia Hạng 2 Colombia
5
Hạng 2 Ecuador Hạng 2 Ecuador
2
Hạng 2 Iceland Hạng 2 Iceland
2
Hạng 2 Mexico Hạng 2 Mexico
3
Hạng 2 Phần Lan Hạng 2 Phần Lan
2
Hạng 2 Romania Hạng 2 Romania
2
Hạng 2 Thái Lan Hạng 2 Thái Lan
1
Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
3
Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
5
Hạng 2 Venezuela Hạng 2 Venezuela
1
Hạng Nhất Armenia Hạng Nhất Armenia
3
Hạng Nhất Ba Lan Hạng Nhất Ba Lan
1
Hạng Nhất Belarus Hạng Nhất Belarus
2
Hạng Nhất Croatia Hạng Nhất Croatia
1
Hạng Nhất Đan Mạch Hạng Nhất Đan Mạch
3
Hạng Nhất Kazakhstan Hạng Nhất Kazakhstan
7
Hạng Nhất Nữ Iceland Hạng Nhất Nữ Iceland
2
Hạng Nhất Paraguay Hạng Nhất Paraguay
2
Hạng Nhất Séc Hạng Nhất Séc
1
Hạng Nhất Serbia Hạng Nhất Serbia
1
Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ
1
Hạng Nhất Thụy Sĩ Hạng Nhất Thụy Sĩ
3
Hilux Revo Thai League Hilux Revo Thai League
1
Iceland Division 2 Iceland Division 2
1
Indian Durand Cup Indian Durand Cup
1
Ireland FAI Cup Ireland FAI Cup
5
K League 1 K League 1
2
K League 2 K League 2
2
La Liga La Liga
8
La Liga 2 La Liga 2
2
Ligue 1 Ligue 1
9
Ligue 2 Ligue 2
6
MLS Next Pro MLS Next Pro
7
New Zealand Cup New Zealand Cup
2
New Zealand South Premier League New Zealand South Premier League
2
Ngoại hạng Ai Cập Ngoại hạng Ai Cập
7
Ngoại Hạng Anh Ngoại Hạng Anh
10
Ngoại hạng Armenia Ngoại hạng Armenia
1
Ngoại hạng Azerbaijan Ngoại hạng Azerbaijan
1
Ngoại Hạng Belarus Ngoại Hạng Belarus
2
Ngoại Hạng Đan Mạch Ngoại Hạng Đan Mạch
2
Ngoại hạng Jordan Ngoại hạng Jordan
5
Ngoại Hạng Nữ Nga Ngoại Hạng Nữ Nga
1
Ngoại Hạng Trung Quốc Ngoại Hạng Trung Quốc
2
Ngoại Hạng Ukraina Ngoại Hạng Ukraina
1
NPL WA Women NPL WA Women
1
NSW Premier League NSW Premier League
3
Nữ USA Nữ USA
2
NZ Northern Premier League NZ Northern Premier League
4
Paraguayan Cup Paraguayan Cup
2
Peruvian Liga 2 Peruvian Liga 2
1
QLD D2 QLD D2
6
QLD Premier League QLD Premier League
6
Rural Football Super League Rural Football Super League
5
Scottish League Cup Scottish League Cup
1
Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
8
South Africa Premier Soccer League South Africa Premier Soccer League
5
Switzerland Cup Switzerland Cup
1
TAS Premier League TAS Premier League
2
Trung Quốc U-21 League Trung Quốc U-21 League
8
TSAmania Premier Championship TSAmania Premier Championship
4
U23 Bồ Đào Nha U23 Bồ Đào Nha
3
UEFA Champions League UEFA Champions League
10
UEFA Europa Conference UEFA Europa Conference
30
UEFA Europa League UEFA Europa League
13
UEFA Super Cup UEFA Super Cup
1
United States Open Cup United States Open Cup
1
USL Championship USL Championship
1
USL League One USL League One
1
Uzbekistan Pro League Uzbekistan Pro League
2
V.League 1 V.League 1
1
VĐQG Argentina VĐQG Argentina
3
VĐQG Ba Lan VĐQG Ba Lan
2
VĐQG Bỉ VĐQG Bỉ
1
VĐQG Bồ Đào Nha VĐQG Bồ Đào Nha
1
VĐQG Bolivia VĐQG Bolivia
2
VĐQG Bulgaria VĐQG Bulgaria
2
VĐQG Chile VĐQG Chile
2
VĐQG Colombia VĐQG Colombia
3
VĐQG Costa Rica VĐQG Costa Rica
1
VĐQG Ecuador VĐQG Ecuador
1
VĐQG Estonia VĐQG Estonia
1
VĐQG Hà Lan VĐQG Hà Lan
1
VĐQG Hungary VĐQG Hungary
1
VĐQG Indonesia VĐQG Indonesia
2
VĐQG Malaysia VĐQG Malaysia
4
VĐQG Mexico VĐQG Mexico
2
VĐQG Na Uy VĐQG Na Uy
1
VĐQG Nữ Argentine VĐQG Nữ Argentine
1
VĐQG Nữ Brazil VĐQG Nữ Brazil
1
VĐQG Nữ Iceland VĐQG Nữ Iceland
1
VĐQG Nữ Mexico VĐQG Nữ Mexico
9
VĐQG Panama VĐQG Panama
1
VĐQG Peru VĐQG Peru
2
VĐQG Phần Lan VĐQG Phần Lan
1
VĐQG Qatar VĐQG Qatar
4
VĐQG Romania VĐQG Romania
2
VĐQG Serbia VĐQG Serbia
2
VĐQG Slovakia VĐQG Slovakia
1
VĐQG Slovenia VĐQG Slovenia
1
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
1
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
1
VĐQG Uzbekistan VĐQG Uzbekistan
5
VIC Premier League VIC Premier League
3
Victorian State Division 1 Victorian State Division 1
2
Western Australia NPL Western Australia NPL
1
WK League WK League
2
62
China Basketball Association Summer League China Basketball Association Summer League
1
China National Basketball League China National Basketball League
4
Europe U16 Championship Division B Europe U16 Championship Division B
1
Federacion Boliviana DE Basquetbol Federacion Boliviana DE Basquetbol
2
FIBA AfroBasket FIBA AfroBasket
16
FIBA Asia Cup FIBA Asia Cup
3
FIBA Basketball World Cup European Qualifiers FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
4
Liga Nacional de Baloncesto Profesional Liga Nacional de Baloncesto Profesional
10
National Women’s Basketball League1 East National Women’s Basketball League1 East
1
Philippines MPBL Philippines MPBL
7
Vietnam VBA Vietnam VBA
2
Women National Basketball Association Women National Basketball Association
11
16
ATP Challenger Barranquilla, Colombia Men Singles ATP Challenger Barranquilla, Colombia Men Singles
1
ATP Challenger Cancun, Mexico Men Singles ATP Challenger Cancun, Mexico Men Singles
4
ATP Challenger Sumter, USA Men Singles ATP Challenger Sumter, USA Men Singles
1
ATP Challenger Todi,Men Singles ATP Challenger Todi,Men Singles
1
ATP Cincinnati, USA Men Singles ATP Cincinnati, USA Men Singles
4
WTA Cincinnati, USA Women Singles WTA Cincinnati, USA Women Singles
5
7
European Championships European Championships
7
25
LOL
12
DOTA2
3
CSGO
10
25
CCT Season 3 North America Series 1 CCT Season 3 North America Series 1
1
CCT Season 3 South America Series 3 CCT Season 3 South America Series 3
2
Circuito Desafiante Split 2 2025 Circuito Desafiante Split 2 2025
2
EBL Summer 2025 EBL Summer 2025
1
ESL Challenger League Season 50 Asia-Pacific Cup 1 ESL Challenger League Season 50 Asia-Pacific Cup 1
1
ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 1 ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 1
2
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 1 ESL Challenger League Season 50 South America Cup 1
2
European Pro League Season 29 European Pro League Season 29
3
Exort The Proving Grounds Season 3 Exort The Proving Grounds Season 3
1
Hitpoint Masters Summer 2025 Hitpoint Masters Summer 2025
2
LVP SL Summer 2025 LVP SL Summer 2025
2
Prime League 1st Division Summer 2025 Prime League 1st Division Summer 2025
1
Rift Legends Summer 2025 Rift Legends Summer 2025
2
Road Of Legends Summer 2025 Road Of Legends Summer 2025
2
Thunderpick World Championship 2025 European Series 2 Thunderpick World Championship 2025 European Series 2
1
VĐQG Malaysia
20:00 - 12/08

Kelantan United

VS

Imigresen FC

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
ENG U21 League 2
20:00 - 12/08

QPR U21

VS

Coventry U21

Flag
0 - 6
Flag Flag
4 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag
ENG U21 League 2
20:00 - 12/08

Cardiff City U21

VS

Sheffield Utd U21

Flag
2 - 0
Flag Flag
6 - 2
Flag Flag
0 - 3
Flag
Cúp Nga
20:15 - 12/08

Akron Togliatti

VS

CSKA Moscow

Flag
1 - 2
Flag Flag
4 - 0
Flag
VĐQG Uzbekistan
20:15 - 12/08

FC OKMK Olmaliq

VS

Qizilqum Zarafshon

Flag
1 - 3
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag
Uzbekistan Pro League
20:15 - 12/08

Aral Nukus

VS

Jayxun

Flag
0 - 0
Flag Flag
4 - 0
Flag
Indian Durand Cup
20:30 - 12/08

Bodoland FC

VS

Indo-Tibetan Border Police

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
AFC Challenge League
21:00 - 12/08

FC Abdysh-Ata Kant

VS

Hutteen FC

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
VĐQG Uzbekistan
21:00 - 12/08

FK Andijon

VS

Navbahor Namangan

Flag
2 - 2
Flag Flag
3 - 3
Flag Flag
1 - 1
Flag
CAF African Nations Championship
21:00 - 12/08

Senegal

VS

CH Congo

Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 3
Flag Flag
0 - 0
Flag
Giao Hữu Quốc Tế
21:45 - 12/08

Ireland U17

VS

Thổ Nhĩ Kỳ U17

Flag
4 - 1
Flag
Hạng 2 Bulgaria
22:00 - 12/08

Spartak Pleven

VS

FC Dunav Ruse

Flag
1 - 0
Flag Flag
3 - 1
Flag Flag
2 - 5
Flag
Hạng 2 Romania
22:00 - 12/08

FC Bacau

VS

Politehnica Iași

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
Cúp Lithuanian
22:00 - 12/08

Babrungas

VS

Dziugas Telsiai

Flag
2 - 0
Flag Flag
6 - 0
Flag
Giao Hữu CLB
22:00 - 12/08

Niki Volou

VS

Panionios

Flag
0 - 3
Flag Flag
2 - 1
Flag
VĐQG Nữ Argentine
22:00 - 12/08

Nữ Huracan

VS

Nữ Boca Juniors

Flag
0 - 0
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
0 - 2
Flag
Cúp Nga
22:30 - 12/08

Zenit St. Petersburg

VS

Rubin Kazan

Flag
2 - 2
Flag Flag
4 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag
VĐQG Uzbekistan
22:30 - 12/08

Shurtan Guzor

VS

FK Kokand 1912

Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Cúp Séc
22:30 - 12/08

Havlickuv Brod

VS

Brno

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
Giao Hữu CLB
22:30 - 12/08

AEL Larisa

VS

Panserraikos

Flag
0 - 1
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 0
Flag
Xem thêm
FIBA AfroBasket
20:00 - 12/08

South Sudan

VS

Guinea

Europe U16 Championship Division B
21:00 - 12/08

Poland U16

VS

Ireland U16

FIBA AfroBasket
21:00 - 12/08

Mali

VS

Egypt

FIBA AfroBasket
23:00 - 12/08

Angola

VS

South Sudan

FIBA Asia Cup
23:00 - 12/08

Nhật Bản

VS

Lebanon

FIBA AfroBasket
01:00 - 13/08

Angola

VS

Libya

Women National Basketball Association
06:30 - 13/08

Nữ Indiana Fever

VS

Nữ Dallas Wings

Women National Basketball Association
09:00 - 13/08

Nữ Los Angeles Sparks

VS

Nữ NY Liberty

Philippines MPBL
15:00 - 13/08

Bacolod Tubo Slashers

VS

Quezon Toda Aksyon

FIBA Asia Cup
18:00 - 13/08

Australia

VS

Philippines

China National Basketball League
18:30 - 13/08

Jiangxi Ganchi

VS

Hồng Kông Bulls

FIBA AfroBasket
20:30 - 13/08

Madagascar

VS

Nigeria

FIBA AfroBasket
22:00 - 13/08

Cote d\'Ivoire

VS

Rwanda

FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
23:00 - 13/08

Romania

VS

Bắc Macedonia

FIBA Asia Cup
23:00 - 13/08

Iran

VS

Đài Loan

FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
23:00 - 13/08

Na Uy

VS

Đan Mạch

FIBA AfroBasket
23:30 - 13/08

Tunisia

VS

Cameroon

FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
00:00 - 14/08

Thụy Sĩ

VS

Slovakia Republic

FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
00:20 - 14/08

Austria

VS

Hà Lan

FIBA AfroBasket
01:00 - 14/08

CH Congo

VS

Cape Verde

Xem thêm
ATP Challenger Todi,Men Singles
21:00 - 12/08

Marco Cecchinato

VS

Remy Bertola

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Marco Cecchinato
-
-
-
-
-
Remy Bertola
-
-
-
-
-
WTA Cincinnati, USA Women Singles
22:00 - 12/08

Ella Seidel

VS

Mccartney Kessler

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ella Seidel
-
-
-
-
-
Mccartney Kessler
-
-
-
-
-
WTA Cincinnati, USA Women Singles
22:00 - 12/08

Iva Jovic

VS

Barbora Krejcikova

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iva Jovic
-
-
-
-
-
Barbora Krejcikova
-
-
-
-
-
ATP Cincinnati, USA Men Singles
23:10 - 12/08

Hamad Medjedovic

VS

Carlos Alcaraz Garfia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hamad Medjedovic
-
-
-
-
-
Carlos Alcaraz Garfia
-
-
-
-
-
WTA Cincinnati, USA Women Singles
00:20 - 13/08

Varvara Gracheva

VS

Karolina Muchova

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Varvara Gracheva
-
-
-
-
-
Karolina Muchova
-
-
-
-
-
ATP Challenger Sumter, USA Men Singles
02:20 - 13/08

Nikoloz Basilashvili

VS

Christopher Eubanks

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nikoloz Basilashvili
-
-
-
-
-
Christopher Eubanks
-
-
-
-
-
ATP Challenger Cancun, Mexico Men Singles
03:10 - 13/08

Cleeve Harper

VS

Manuel Guinard

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cleeve Harper
-
-
-
-
-
Manuel Guinard
-
-
-
-
-
ATP Challenger Cancun, Mexico Men Singles
03:30 - 13/08

Alex Hernandez

VS

Dalibor Svrcina

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alex Hernandez
-
-
-
-
-
Dalibor Svrcina
-
-
-
-
-
ATP Cincinnati, USA Men Singles
04:00 - 13/08

Jiri Lehecka

VS

Adam Walton

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jiri Lehecka
-
-
-
-
-
Adam Walton
-
-
-
-
-
ATP Challenger Cancun, Mexico Men Singles
05:30 - 13/08

Yannick Hanfmann

VS

Jan-Lennard Struff

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yannick Hanfmann
-
-
-
-
-
Jan-Lennard Struff
-
-
-
-
-
WTA Cincinnati, USA Women Singles
06:00 - 13/08

Magda Linette

VS

Jessica Pegula

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Magda Linette
-
-
-
-
-
Jessica Pegula
-
-
-
-
-
ATP Cincinnati, USA Men Singles
06:00 - 13/08

Brandon Nakashima

VS

Alexander Zverev

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Brandon Nakashima
-
-
-
-
-
Alexander Zverev
-
-
-
-
-
ATP Challenger Barranquilla, Colombia Men Singles
06:00 - 13/08

Nicolas Mejia

VS

Adhithya Ganesan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nicolas Mejia
-
-
-
-
-
Adhithya Ganesan
-
-
-
-
-
ATP Challenger Cancun, Mexico Men Singles
06:40 - 13/08

Marco Trungelliti

VS

Rodrigo Pacheco Mendez

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Marco Trungelliti
-
-
-
-
-
Rodrigo Pacheco Mendez
-
-
-
-
-
ATP Cincinnati, USA Men Singles
07:10 - 13/08

Ben Shelton

VS

Roberto Bautista Agut

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ben Shelton
-
-
-
-
-
Roberto Bautista Agut
-
-
-
-
-
WTA Cincinnati, USA Women Singles
07:30 - 13/08

Clara Tauson

VS

Veronika Kudermetova

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Clara Tauson
-
-
-
-
-
Veronika Kudermetova
-
-
-
-
-
Xem thêm
Xem thêm
European Championships
22:00 - 13/08

Thổ Nhĩ Kỳ

VS

Denmark

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
-
-
-
Denmark
-
-
-
-
-
European Championships
23:00 - 13/08

CH Séc

VS

Montenegro

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
CH Séc
-
-
-
-
-
Montenegro
-
-
-
-
-
European Championships
00:00 - 14/08

Hy Lạp

VS

Bắc Macedonia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hy Lạp
-
-
-
-
-
Bắc Macedonia
-
-
-
-
-
European Championships
00:00 - 14/08

Croatia

VS

Estonia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Croatia
-
-
-
-
-
Estonia
-
-
-
-
-
European Championships
00:00 - 14/08

Slovakia

VS

Latvia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Slovakia
-
-
-
-
-
Latvia
-
-
-
-
-
European Championships
00:30 - 14/08

Tây Ban Nha

VS

Switzerland

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tây Ban Nha
-
-
-
-
-
Switzerland
-
-
-
-
-
European Championships
01:15 - 14/08

Bỉ

VS

Azerbaijan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bỉ
-
-
-
-
-
Azerbaijan
-
-
-
-
-
Xem thêm
dota2
European Pro League Season 29
19:00 - 12/08

Team Next Level

VS

Teamlynx

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
European Pro League Season 29
22:00 - 12/08

Wildcard Gaming

VS

Nemiga Gaming

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
European Pro League Season 29
01:00 - 13/08

Team Next Level

VS

Kalmychata

barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
csgo
ESL Challenger League Season 50 Asia-Pacific Cup 1
20:00 - 12/08

Boring-players

VS

Just Swing

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Exort The Proving Grounds Season 3
21:00 - 12/08

ARCRED

VS

Partizan

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Thunderpick World Championship 2025 European Series 2
21:00 - 12/08

Betclic

VS

FAVBET

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT Season 3 South America Series 3
23:00 - 12/08

Keyd Stars

VS

Dusty Roots

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 1
00:00 - 13/08

Johnny Speeds

VS

SAW

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 1
00:00 - 13/08

Sashi

VS

PARIVISION

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT Season 3 South America Series 3
02:00 - 13/08

Flamengo

VS

KRÜ

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 1
04:00 - 13/08

Fluxo

VS

Dusty Roots

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 1
04:00 - 13/08

Sharks

VS

GameHunters

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
CCT Season 3 North America Series 1
04:30 - 13/08

NRG

VS

BOSS

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
Xem thêm
lol
Hitpoint Masters Summer 2025
21:00 - 12/08

EXILE esports

VS

⁠Entropiq

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Rift Legends Summer 2025
22:00 - 12/08

Zero Tenacity

VS

Orbit Anonymo

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LVP SL Summer 2025
23:00 - 12/08

UCAM Tokiers

VS

Ramboot Club

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Prime League 1st Division Summer 2025
23:00 - 12/08

Team Orange Gaming

VS

Kaufland Hangry Knights

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Hitpoint Masters Summer 2025
00:00 - 13/08

eSuba

VS

NightBirds

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Road Of Legends Summer 2025
00:00 - 13/08

ZennIT

VS

Senshi Esports Club

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Rift Legends Summer 2025
01:00 - 13/08

Fajnie Mieć Skład

VS

DOCISK

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Road Of Legends Summer 2025
01:00 - 13/08

AOMA Esports

VS

Jörmungang

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
LVP SL Summer 2025
02:00 - 13/08

Veni Vidi Vici

VS

Movistar KOI Academy

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
EBL Summer 2025
02:00 - 13/08

BeFive Esports

VS

Lenovo Legion Honvéd

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Circuito Desafiante Split 2 2025
03:00 - 13/08

Vivo Keyd Stars Academy

VS

Rise Gaming

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Circuito Desafiante Split 2 2025
04:00 - 13/08

Corinthians Esports

VS

Flamengo eSports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
Xem thêm

Video Highlight

Nottingham Forest vs Brentford (20:00 – 17/08) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Nottingham Forest vs Brentford ngày 17/08/2025

Chelsea vs Crystal Palace (20:00 – 17/08) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Chelsea vs Crystal Palace ngày 17/08/2025

Wolverhampton vs Manchester City (23:30 – 16/08) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Wolverhampton vs Manchester City ngày 16/08/2025

Brighton vs Fulham (21:00 – 16/08) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Brighton vs Fulham ngày 16/08/2025

Tottenham vs Burnley (21:00 – 16/08) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Tottenham vs Burnley ngày 16/08/2025

Sunderland vs West Ham (21:00 – 16/08) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Sunderland vs West Ham ngày 16/08/2025

Aston Villa vs Newcastle United (18:30 – 16/08) | Xem lại trận đấu

Xem lại trận đấu Video highlight Aston Villa vs Newcastle United ngày 16/08/2025

Lời giới thiệu

Xôi Lạc TV là gì?

Xôi Lạc TV là trang web phát sóng trực tiếp bóng đá miễn phí với chất lượng cao và là kênh xem bóng đá trực tuyến được yêu thích nhất Việt Nam. Nơi mà tất cả các giải đấu bóng đá hàng đầu trong cho đến ngoài nước đều được trực tiếp đầy đủ. Giúp bạn xem được trận đấu mình thích với trải nghiệm cao nhất. Chính vì thế, nếu có nhu cầu xem bất kỳ trận đấu nào, bạn hãy truy cập vào đây để lấy được link xem bóng đá uy tín nhất nhé.

xoilactv
Kênh trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay – Xoilac TV

Ngoài tên thường gọi Xôi Lạc TV, fan hâm mộ còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoilac 1, 2, 7, Xoilac8, Live, Net, Link… vì sự yêu mến của quý bạn có thể gọi chúng tôi bất kì tên nào mà mình dễ nhớ.

Mục tiêu phát triển của trang web trực tiếp bóng đá Xoilac86.tv

Đây là thời buổi của công nghệ số, cho nên đa số mọi người đều chọn cách xem trực tiếp bóng đá trên điện thoại, máy tính,.. hơn là xem trên TV như trước. Để có thể xem được 1 trận bóng đá trực tiếp với chất lượng cao, đầu tiên bạn phải truy cập vào 1 website uy tín. Tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam không có quá nhiều website bóng đá làm được điều này. Cho nên, Xoilac86.tv ra đời với mục đích giúp mọi người có được một địa chỉ xem bóng đá chất lượng cao.

⭐ Link xem trực tiếp bóng đá ⭐ Xoilac86.tv
⭐ Bình luận viên ⭐ Đội ngũ Xoilac TV chính thức
⭐ Xem tin tức bóng đá ⭐ Cập nhật 24h
⭐ Xem lại video trận đấu ⭐ Highlight Video full

Đứng sau Xoilac TV là những chuyên gia bóng đá hàng đầu tại Việt Nam cũng như các kỹ thuật viên IT chuyên nghiệp. Cho nên chúng tôi đã phát triển cực kỳ nhanh, thêm vào đó cơ sở hạ tầng cũng được áp dụng những công nghệ phát tructiepbongda mới nhất. Chính vì thế trong một thời gian ngắn, XoilacTV đã thu hút được một số lượng người dùng cực kỳ lớn.Mục tiêu phát triển của chúng tôi là “luôn đặt trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu”. Nên chỉ cần vào đây, bạn sẽ được lấy đường link xem bóng đá trực tiếp của trận đấu mình thích khá nhanh chóng. Bởi chúng tôi đang có hệ thống link xem trực tiếp bóng đá ở toàn bộ các giải đấu như Champion League, Ngoại Hạng Anh, Serie A, La Liga, Ligue 1, Cúp C2, Bundesliga, Euro, World Cup, Copa America,… Đương nhiên với những đường link được Xôi Lạc TV cung cấp bạn sẽ xem được trận đấu bóng đá với chất lượng hình ảnh có độ phân giải cao, âm thanh chân thực, đường truyền ổn định, bình luận bằng tiếng Việt hấp dẫn, kích thước màn hình đúng chuẩn,..

Ngoài việc phát sóng bóng đá miễn phí với chất lượng cao thì Xoilac86.tv còn cung cấp cho bạn rất nhiều những thông tin bổ ích khác. Giúp bạn biết được những sự kiện, tin tức bóng đá mới nhất, kết quả của tất cả các trận đấu vừa diễn ra, lịch thi đấu, bảng xếp hạng của những giải đấu hàng đầu, kèo nhà cái với thông tin đầy đủ. Đương nhiên toàn bộ những thông tin này cũng được chúng tôi cập nhật cực kỳ đầy đủ và chuẩn xác.

Với mục tiêu luôn là nơi dành cho fan hâm mộ xem trực tiếp bóng đá hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, XoilacTV vẫn đang phát triển không ngừng nghỉ, để nâng cấp website của mình cũng như cải thiện chất lượng các trận đấu được phát sóng tại đây nhiều hơn nữa. Giúp mọi người có được những trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến tốt nhất khi xem trận đấu mình thích.

Xem bóng đá trực tuyến Xoilac86.tv có gì nổi bật?

Khi truy cập vào trang web phát sóng bóng đá trực tiếp Xôi Lạc TV, bạn sẽ khá là bất ngờ. Bởi chúng tôi không chỉ cập nhật link trực tiếp bóng đá cho toàn bộ các giải đấu lớn như Ngoại Hạng Anh, Champion League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, World Cup, Euro, Copa America,.. mà còn cập nhật link xem các giải bóng đá trong nước và trong khu vực như V-League, Sea Games, AFF Cup, U23 Châu Á,.. Thêm vào đó, những thông tin bóng đá trong và ngoài được cũng được cập nhật đầy đủ mỗi ngày cho bạn tham khảo.

xem-bong-da-truc-tuyen-chat-luong-cao-tai-xoi-lac-tv
Xem bóng đá trực tuyến chất lượng cao tại Xôi Lạc TV

Phát sóng tất cả giải đấu hot nhất trên thế giới

Hiện tại đa số mọi người đều muốn xem các trận đấu của những CLB hàng đầu như Real Madird, Man City, Liverpool, Man United, Barca, Bayern Munich, Juventus,.. Biết được điều này, chúng tôi cũng cập nhật link xem các CLB này khá là đầy đủ và chất lượng. Thêm vào đó, các trận đấu của những đội bóng lớn như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha, Brazil, Agentina, Bỉ,.. cũng được Xôi Lạc TV cập nhật link đầy đủ. Giúp bạn xem bất kỳ trận bóng đá nào mình thích hết sức dễ dàng tại đây.

Hệ thống link tructiepbongda ngon nhất

Xoilac86.tv cũng cung cấp link trực tiếp bóng đá 2022 mới nhất với chất lượng cực kỳ cao. Bởi chúng tôi đang áp dụng những công nghệ mới nhất cũng như hệ thống server khá hiện đại. Chính vì thế sẽ mang đến cho bạn các trận đấu bóng đá đỉnh cao với hình ảnh cực sắc nét, âm thanh thì chân thực, tốc độ luôn mượt mà, ổn định, kích thước màn hình thì đúng chuẩn, các hiện tượng như giật, đứng hình, lag,.. gần như không xuất hiện. Thêm vào đó, bạn còn được nghe bình luận tiếng Việt cực hấp dẫn từ các BLV hàng đầu trong nước hiện nay.

Trang tổng hợp đầy đủ thông tin về bóng đá

Ngoài việc lấy được đường link xem bóng đá trực tiếp chất lượng cao của tất cả các giải hàng đầu. Khi truy cập vào kênh tructiepbongda XoilacTV, bạn còn được tham khảo rất nhiều thông tin bóng đá bổ ích, cụ thể như:

  • Bạn sẽ biết được các tin tức bóng đá mới nhất trong nước cũng như quốc tế. Tin tức cũng khá đa dạng, từ tin về giải đấu, cầu thủ, trước trận đấu, huấn luyện viên, chuyển nhượng, bên lề sân cỏ… Thêm vào đó thời gian cập nhật lúc nào cũng sớm nhất, giúp bạn nắm được tình hình bóng đá trong tay mình khá dễ dàng
  • Bạn sẽ biết được kqbd hôm nay của toàn bộ các trận đấu vừa mới diễn ra nhanh nhất, từ tỷ số, số phạt góc, ném biên, thẻ phạt, cầu thủ kiến tạo, ghi bàn,…
  • Bạn còn được xem lại video highlight của trận đấu mà mình không thể xem trực tiếp tại Xoilac86.tv khá đơn giản. Bởi chúng tôi cập nhập video bóng đá highlight cho toàn bộ các giải bóng đá lớn với chất lượng khá cao.
  • Bạn sẽ biết được lịch thi đấu của các giải bóng đá hàng đầu trên thế giới hiện nay khá chi tiết. Khi chúng tôi cập nhật đầy đủ các thông tin như thời gian trận đấu bắt đầu, đội hình dự kiến ra sân, sân tổ chức trận đấu,…
  • Bạn sẽ nắm được bảng xếp hạng ở bất kỳ trận đấu nào mình thích khi truy cập vào đây. Trong BXH sẽ có toàn bộ thông tin quan trọng như vị trí, điểm số, số vòng thi đấu, hiệu số thắng thua, thành tích trong các trận đấu gần nhất
  • Bạn còn được tham khảo bảng kèo nhà cái ở bất kỳ trận đấu nào diễn ra trong ngày khá đơn giản. Trong bảng kèo, Xôi Lạc TV cập nhật toàn bộ các thể loại kèo, thêm vào đó tỷ lệ kèo và tỷ lệ ăn tiền cũng chuẩn xác 100%. Để giúp bạn có được những tin soi kèo với tỷ lệ thắng cao nhất từ đội ngũ chuyên gia đang làm việc tại XoilacTV.
  • Bạn cũng được sử dụng Livescore miễn phí, để giúp mình có thể xem tỷ số trực tiếp ngay khi trận đấu đang diễn ra nhanh và chuẩn xác nhất.

Giao diện thông minh gần gũi người dùng

Xoilac86.tv còn dành rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu và xây dựng website, chính vì thế khi vào Xoi Lac TV, bạn sẽ thấy bố cục trang web được thiết kế khá khoa học khi phân theo từng mục khác nhau. Mỗi mục sẽ là một chức năng riêng cho mọi người dễ dàng tìm kiếm và sử dụng. Thêm vào đó, chúng tôi còn lựa chọn màu sắc khá hài hòa cũng như tô điểm các chức năng quan trọng. Cho bạn có thể sử dụng một cách tốt nhất và không bao giờ bị mỏi mắt nếu nhìn quá lâu. Đặc biệt, Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá còn đang sử dụng đường truyền hiện đại, cho nên tốc độ load khá nhanh. Cho bạn được những trải nghiệm sử dụng không thể chê vào đâu được.

xoilac-tv-noi-xem-tructiepbongda-moi-luc-moi-noi
Xoilac TV – Nơi xem tructiepbongda mọi lúc mọi nơi

Xoilac86.tv còn có đội ngũ quản trị viên là những nhà báo, phóng viên, chuyên gia bóng đá hàng đầu. Những người này cũng cực kỳ nhiệt tình, có chuyên môn cao và làm việc 24/7, để cung cấp cho người dùng những dịch vụ tốt nhất. Để người dùng có thể xem các trận bóng đá mình thích với chất lượng cao một cách dễ dàng hay là xem các thông tin bóng đá mình cần nhanh nhất.

Những giải bóng đá đang được phát sóng trực tiếp trên Xoilac86.tv

Xôi Lạc TV là một trong những website phát sóng trực tiếp bóng đá hiếm hoi tại Việt Nam có được bản quyền của toàn bộ các giải bóng đá hàng đầu trong nước cũng như thế giới. Chính vì thế, chỉ cần vào đây bạn có thể xem được bất kỳ trận đấu nào mà mình thích cực kỳ đơn giản. Cụ thể chúng tôi đang phát sóng các giải sau:

    • UEFA Champions League – Cúp C1: Giải đấu cấp CLB danh giá nhất thế giới hiện nay, nơi quy tụ toàn bộ các câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu
    • Premier League – Giải vô địch Ngoại hạng Anh: Giải bóng đá lớn nhất nước Anh cũng như hấp dẫn nhất thế giới. Khi có những câu lạc bộ, các cầu thủ hàng đầu thế giới tham gia. Đặc biệt, mỗi tuần đều diễn ra rất nhiều trận đấu cực kỳ hấp dẫn
    • La Liga – Giải đấu bóng đá Tây Ban Nha: Giải bóng đá lớn nhất Tây Ban Nha, nơi cũng có những CLB hàng đầu như Real Madrid, Alt Madrid, Barca,… Mỗi tuần cũng có nhiều trận đấu lớn
    • Serie A – Giải đấu bóng đá Ý: Một trong những giải đấu bóng đá lâu đời nhất thế giới cũng như hàng đầu nước Ý. Nơi những CLB danh tiếng như AC Milan, Inter Milan, Juventus,.. đang thi đấu
    • Bundesliga – Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức: Giải đấu hàng đầu nước Đức, nơi diễn ra các trận đấu hấp dẫn cả mùa giải
  • Ligue 1 – Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp: Đây là giải đấu mới nổi lên trong thời gian gần đây. Khi các CLB tại đây chi rất nhiều tiền để mua những siêu sao hàng đầu, giúp cho chất lượng của giải đấu tăng lên khá nhiều.
  • Euro – Giải vô địch bóng đá Châu Âu: Giải bóng đá cấp quốc gia hàng đầu Châu Âu, nơi toàn bộ các đội bóng, cầu thủ hay nhất Châu Âu tham dự
  • Copa America – Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ: Giải bóng đá hàng đầu tại Nam Mỹ, nơi quy tụ tất cả các siêu sao của khu vực này
  • V-League – Giải vô địch bóng đá Việt Nam: Giải đấu bóng đá lớn nhất trong nước hiện nay.
  • Các giải đấu trên thế giới khác như: King Cup, Carabao Cup, Cúp Nhà Vua… tất cả sẽ được kênh XoilacTV phát trực tiếp bóng đá hôm nay miễn phí.

Trực tiếp bóng đá Euro 2024 vs World Cup 2026

Chuẩn bị cho mùa bóng Euro và WC sắp tới, Xoilac TV tự hào là kênh trực tiếp bóng đáphát sóng tất cả các trận tại giải đấu vô cùng hấp dẫn và được quan tâm nhiều nhất bởi đông đảo người hâm mộ trên khắp thế giới. Euro – Giải vô địch quốc gia Châu Âu, World Cup – Giải vô địch bóng đá thế giới: Giải bóng đá hay nhất hành tinh hiện nay, khi được tổ chức 4 năm/ 1 lần và quy tụ toàn bộ các đội bóng, cầu thủ hàng đầu thế giới

Ngoài ra Xôi Lạc TV còn phát sóng toàn bộ các giải đấu trong khu vực quốc nội cũng như của đội tuyển Việt Nam tham gia như U23 Châu Á, AFF Cup, vòng loại World Cup khu vực Châu Á, Sea Games,.. cùng với nhiều giải cỏ khác.

Hướng dẫn cách xem trực tiếp bóng đá tại Xoilac TV

Như đã nói ở trên, trang web Xoilac86.tv được thiết kế cực kỳ khoa học với việc chia thành nhiều mục khác nhau. Thêm vào đó, Xôi Lạc TV còn tương thích với cả điện thoại, máy tính, laptop,.. chạy bất ý hệ điều hành gì. Cho nên, nếu như bạn muốn tìm và xem bất kỳ trận đấu bóng đá nào tại đây cũng hết sức đơn giản. Chỉ cần bạn làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Đầu tiên bạn sẽ tiến hành truy cập vào các trình duyệt như Google Chrome, Firefox, Cốc Cốc, Opera…
  • Bước 2: Nhập tìm kiếm website bằng các từ khóa như “Xoilac TV“, “truc tiep bong da“, “bóng đá trực tuyến“, “xem bóng đá“,…
  • Bước 3: Truy cập đến địa chỉ Xoilac86.tv bên dưới bảng kết quả tìm kiếm.
  • Bước 4: Tiếp theo bạn sẽ chọn vào mục Trang Chủ rồi kéo xuống dưới. Ở đây bạn sẽ thấy được toàn bộ các đường link xem trực tiếp bóng đá ngon nhất diễn ra vào hôm nay
  • Bước 5: Cuối cùng bạn chỉ cần chọn vào trận đấu mà mình muốn xem là có thể thưởng thức được.

Để giúp bạn có thể tìm được trận đấu mình muốn xem một cách dễ dàng nhất. Chúng tôi còn phân ra rất nhiều mục như trận HOT, các trận đang đá, diễn ra vào hôm nay, ngày mai,.. Thêm nữa, bạn còn có thể lựa chọn bằng cách tìm giải đấu bóng đá mình muốn xem.

Khi lấy bất kỳ link xem bóng đá trực tiếp nào tại XoiLac TV, bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Bởi chúng tôi cung cấp toàn bộ những đường link này hoàn toàn miễn phí. Thêm vào đó, mỗi trận đấu đều được XoilacTV cập nhật trên 3 đường link cho bạn lựa chọn. Cũng như chúng tôi cũng cam kết rằng, toàn bộ các đường link xem bóng đá online do mình cung cấp không bao giờ dính mã độc hay là virus.

Hiện tại xem trực tiếp bóng đá trên mạng đang được khá nhiều người sử dụng. Bởi cách thức này mang lại rất nhiều lợi ích khác nhau. Đặc biệt, khi xem tại Xôi Lạc TV, bạn còn có được những trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Chính vì thế, bạn nên chia sẻ website Xoi Lac TV đến với bạn bè, người thân của mình. Để họ cũng được xem các trận bóng đá mình thích với chất lượng cao nhất.

huong-dan-xem-bong-da-online-tai-xoilac
Hưỡng dẫn xem bóng đá online tại Xoilac86.tv

Tại sao bạn nên lựa chọn Xoilac TV để xem trực tiếp bóng đá?

Không phải quá tự tin nhưng chúng tôi có thể khẳng định rằng, Xoilac TV chính là một trong những trang web phát sóng bóng đá trực tiếp hàng đầu Việt Nam hiện nay. Bởi chúng tôi có những ưu điểm mà ít có website bóng đá nào có được. Cụ thể đó là:

  • Xoilac86.tv hiện tại đang cung cấp link xem bóng đá cho tất cả các giải đấu, từ những giải bóng đá hàng đầu trên thế giới cho đến các giải cỏ trong nước và khu vực. Thêm vào đó, bóng đá nữ hay các môn thể thao khác như quần vợt, tennis, bóng bàn,.. cũng có tại đây
  • Tất cả link xem trực tiếp bóng đá đều được chúng tôi cập nhật trước khi trận đấu diễn ra 1 tiếng đồng hồ. Mỗi trận đấu sẽ được cung cấp trên 3 link, cho bạn lựa chọn được link phù hợp nhất
  • Với đường link của Xôi Lạc TV, bạn sẽ được thưởng thức một trận đấu bóng đá với chất lượng hình ảnh Full HD sắc nét, chất lượng âm thanh thì chân thực, kích thước màn hình thì đúng chuẩn. Đương nhiên, bạn có thể tùy chỉnh âm lượng, kích thước màn hình hay độ phân giải hình ảnh sao cho phù hợp với mình nhất
  • XoiLac TV cũng đang sử dụng đường truyền cực kỳ hiện đại, cho nên tốc độ khá mượt mà, ổn định. Cho nên các hiện tượng như đứng hình, giật, lag hay là bị diss ra khi đang xem ít khi nào xuất hiện
  • Những trận đấu bóng đá lớn được phát sóng tại đây cũng được bình luận bằng tiếng Việt cực kỳ cuốn hút. Khi mà Xoilac TV đã thuê những BLV khá chuyên nghiệp, có nhiều kiến thức về bóng đá cũng như khả năng tấu hài cao để bình luận các trận đấu do mình phát sóng
  • Dù phát sóng bóng đá miễn phí, thế nhưng chúng tôi cũng không bao giờ chèn quá nhiều quảng cáo khi trận đấu đã chính thức bắt đầu. Bởi ngay từ đầu, XoiLac TV luôn đặt trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu
  • Giao diện của Xoilac TV cũng cực kỳ đẹp mắt và khoa học, giúp bạn có thể sử dụng và tìm những thông tin mình cần cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng

Ngoài ra, khi truy cập vào Xoilac86.tv, bạn còn được biết những tin tức bóng đá mới nhất, kết quả bóng đá của các trận đầu vừa diễn ra, bảng xếp hạng, lịch thi đấu của những giải bóng đá hàng đầu, bảng kèo nhà cái chuẩn xác,..

Tổng hợp một số trang web xem trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay

Ngoài Xoilac86.tv, chúng tôi cũng muốn cho bạn biết những trang web xem bóng đá trực tiếp hàng đầu khác. Nơi mà bạn sẽ thưởng thức được bất kỳ trận đấu bóng đá nào với trải nghiệm không thể chê được. Cụ thể đó là:

  • Vào Rồi TV ( Vao Roi TV | Vaoroi TV | Vaoroi.TV | Vaoroi.co)
  • Về Bờ TV ( Vebo TV | Ve Bo TV | Vebo.live)
  • 90 Phút TV (90Phut TV | 90Phut Link | 90Phut Net | 90M TV | 90Min.TV)
  • Bánh Khúc TV (Banh Khuc TV | Banhkhuc.TV)
  • Khô Mực TV (Kho Muc TV | Khomuc.TV)
  • Mì Tôm TV (Mitom TV | Mitom.TV)
  • Cà Khịa TV (Cakhia TV | Cakhia Link | Cakhia Live | Ca Khia TV | Cakhia.com)
  • Bàn Thắng TV (Banthang TV | Banthang.TV | Banthang.io)
  • VTV (VTV3 | VTV6 | VTV3 HD | VTV6 HD | VTV9)
  • K+ (K+ TV | K+ Phong Cách | K+ Nhịp Sống)
  • Ra Khơi TV (Rakhoi TV | Ra Khoi TV | Ra Khoi Link | Rakhoi.TV)
  • Sao Kê TV (Saoke TV | Sao Ke TV | Sao Ke Link | Saoke.TV)
  • Thức Khuya TV (Thuckhuya TV| Thuckhuya.TV)
  • Xem Bóng Đá TV (Xem Bong Da TV | Xembongda TV)
  • Trực Tiếp Bóng Đá TV (Truc Tiep Bong Da TV| Tructiepbongda TV | Tructiepbongda.info)
  • Ngoạc TV (Ngoac TV | Ngoác TV)
  • Kèo Nhà Cái TV (Keo Nha Cai TV | Keonhacai TV | Keonhacai.com | Keo Nha Cai Net)
  • Thẻ Vàng TV (The Vang TV | Thevang.TV)
  • Sương TV (Suong TV | SuongTV)
  • Thẻ Đỏ TV (The Do TV | Thedo.TV)

Một số lưu ý khi xem bóng đá trực tuyến tại Xoilac TV

Để có được trải nghiệm xem truc tiep bong da hôm nay tốt nhất tại Xoilac86.tv bạn cần lưu ý một số thông tin quan trọng như sau:

  • Chuẩn bị một thiết bị có kết nối internet ổn định để quá trình phát sóng bong da truc tuyen được diễn ra mượt mà không sợ lag hay giật.
  • Nếu trong quá trình xem bóng đá online của bạn bị đứng hình, lag thì rất có thể do thiết bị của bạn gặp sự cố nào đó hoặc thiết bị đó có cấu hình thấp không đủ đáp ứng. Bạn nên dừng lại khoảng 1 đến 2 phút sau đó F5 refresh tải lại trang như vậy sẽ không còn bị lag, đứng hình nữa.
  • Hệ thống tructiepbongda Xoilac TV luôn cung cấp đầy đủ các link dự phòng, các link khác sever để giảm tải cho đường link chính nên bạn hoàn toàn có thể đổi sang link bên cạnh của mỗi trận đấu đó.
  • Để có một không khí xem đá banh tốt nhất, đội ngũ bình luận viên của chúng tôi luôn là những người nhiệt huyết, truyền lửa đến quý khán giả. Bạn cũng nên rủ bạn bè, người thân của mình theo dõi cùng để chia sẻ niềm vui xem đá banh mọi lúc mọi nơi cùng Xôi Lạc TV.

Kết luận

Nhằm đáp ứng niềm đam mê bóng đá, đội ngũ vận hành Xoilac86.tv sẽ cố gắng phát sóng miễn phí dành cho tất cả mọi người gần xa yêu thích xem bóng đá online cùng tận hưởng những không khí tuyệt vời nhất mà môn thể thao vua của chúng ta mang lại.

Thông tin liên hệ với Xoilac TV

Tất cả những ý kiến đóng góp hay mọi thắc mắc mà fan hâm mộ bóng đá cần liên hệ với kênh trực tiếp bóng đá Xôi Lạc TV có thể liên hệ qua các kênh thông tin bên dưới đây:

Đia chỉ: 54 Đường 3B, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh.

Website: https://pdfslide.net

Điện thoại: 0971412318

Email: [email protected]

– Instagram: https://www.instagram.com/xoilactvnet/

– Fanpage: https://www.facebook.com/xoilactvnett/

– Twitter: https://twitter.com/xoilactvnet/

– Telegram: https://t.me/s/xoilactvnet/

Xoilac TV chúc quý bạn luôn có những giây phút thư giãn thoải mãi nhất khi xem trực tiếp bóng đá miễn phí tại đây!

